Middelbare school prins Hisahito schroeft beveiliging op

Bij de middelbare school van de Japanse prins Hisahito in Tokio is de beveiliging flink opgeschroefd. Sinds de komst van de 15-jarige zoon van kroonprins Akishino en prinses Kiko iets meer dan een week geleden zijn bij de Universiteit van Tsukuba bewakingscamera’s geïnstalleerd en wordt bezoekers gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien, schrijft de Japanse krant The Mainichi.

Ook zouden er volgens bronnen 24 uur per dag twee bewakers bij de ingang staan en zijn op de muur rondom de school spikes, metalen punten, aangebracht. Volgens een ingewijde dichtbij het Japanse hof zou Hisahito aanvankelijk niet om extra veiligheidsmaatregelen hebben gevraagd, omdat hij bezorgd was over de mogelijke impact op het leven van buurtbewoners.

De extra beveiliging heeft mogelijk te maken met een incident in 2019. Toen wist een indringer de toenmalige school van de prins, de Ochanomizu University Junior High School, binnen te dringen. Op het bureau van Hisahito, die toen niet in de klas was, liet de man twee messen achter. Hij zou het voornemen hebben gehad om de prins, sinds de troonswisseling tweede in de lijn van troonopvolging, neer te steken. De 56-jarige verdachte werd enkele dagen later gearresteerd.

Vorige maand rondde Hisahito het eerste deel van zijn middelbareschoolopleiding af. De rest van de opleiding volgt hij op de Universiteit van Tsukuba. Het is de eerste keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat een lid van de Japanse keizerlijke familie een middelbare school heeft uitgekozen die niet is aangesloten bij de Gakushuin University.