Modeontwerpster (96) trouwjurk Japanse keizerin overleden

De Japanse modeontwerper Hanae Mori is op 96-jarige leeftijd overleden, melden Japanse media donderdagochtend. Mori ontwierp in haar carrière de trouwjurk van de Japanse keizerin Masako, toen zij in 1993 trouwde met keizer Naruhito.

Mori staat bekend om haar ontwerpen met kenmerkende vlindermotieven. Ze ontwierp eveneens uniformen voor de stewardessen van Japan Airlines, middelbare scholieren en de Japanse sportploeg op de Olympische Spelen van Barcelona.

In 1951 opende Mori haar eerste studio en werd zij een pionier voor Japanse ontwerpers die wereldwijd succes boekten. In 1977 opende Mori haar studio in Parijs waar zij een internationaal bedrijf oprichtte dat zich naast mode ook bezighield met parfums en uitgeverijen.