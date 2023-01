Naruhito brengt eerste publieke nieuwjaarsgroet sinds pandemie

De Japanse keizer Naruhito kon maandag voor het eerst in drie jaar weer een nieuwjaarsgroet brengen aan het publiek. De keizer verscheen als vanouds met zijn familie op het paleisbalkon om de toegestroomde menigte toe te spreken.

“De verspreiding van het coronavirus is voor iedereen moeilijk geweest, maar ik ben zeer verheugd dat ik jullie weer kan groeten”, zei Naruhito tegen het met vlaggetjes zwaaiende publiek bij het keizerlijk paleis in Tokio. “We hebben met veel moeilijkheden te maken, maar ik hoop op een vredig en goed nieuwjaar voor iedereen. En aan het begin van het jaar bid ik voor het geluk van de mensen in Japan en de rest van de wereld”, voegde hij eraan toe.

De 62-jarige Naruhito stond achter kogelvrij glas op het paleisbalkon naast zijn vrouw, keizerin Masako. Zij werden vergezeld door hun dochter, prinses Aiko. Het was volgens het keizerlijk hofagentschap de eerste keer dat zij deelnam aan de nieuwjaarsgroet. Ook keizer-emeritus Akihito en zijn vrouw Michiko waren aanwezig, net als kroonprins Akishino, kroonprinses Kiko en hun dochter Kako.

Hoewel de nieuwjaarsgroet kon doorgaan, was er wel veel minder publiek dan voorheen. In totaal konden zo’n 9600 mensen het evenement bijwonen. Zij werden in zes groepen over de dag verspreid. De gelukkigen werden via een loterij uitgekozen. In het verleden kwamen jaarlijks tienduizenden mensen af op het traditionele evenement. In 2019 trok de laatste nieuwjaarsgroet van aftredend keizer Akihito een recordaantal van 154.800 toeschouwers.