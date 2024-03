Japans keizerlijk paar bereidt staatsbezoek voor aan VK

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako brengen naar verwachting eind juni een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Japanse media melden op basis van een bron dicht bij het keizerlijke hof dat de Japanse overheid voorbereidingen treft voor het bezoek dat ongeveer een week duurt.

Over de invulling van het staatsbezoek is nog weinig bekend. Volgens de ingewijde wordt een bezoek aan Oxford overwogen. Naruhito en Masako hebben beiden in die stad gestudeerd. Bij de voorbereidingen wordt ook rekening gehouden met de gezondheid van de Britse koning Charles. In februari werd kanker bij de vorst vastgesteld en daarna legde hij zijn publieke taken neer.

Het Japanse keizerspaar zou oorspronkelijk in 2020 al een staatsbezoek brengen, maar dat ging toen niet door vanwege de coronapandemie. In 2022 reisden Naruhito en Masako wel naar het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis van koningin Elizabeth.