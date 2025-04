Japans keizerlijk paar bezoekt Iwo Jima 80 jaar na slag in WOII

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben maandag een bezoek gebracht aan Iwoto, een eiland op 1200 kilometer ten zuiden van Tokio. Op dit eiland, dat ook bekendstaat als Iwo Jima, werd in de Tweede Wereldoorlog een grote slag uitgevochten tussen Japan en de Verenigde Staten. Hierbij kwamen bijna 22.000 Japanse en 7000 Amerikaanse soldaten om.

Naruhito en Masako bezochten onder meer het Tenzan Ireihi-monument, dat werd opgericht ter herinnering aan de omgekomen Japanse soldaten tijdens de slag in februari 1945. Zij betuigden hier eer aan de slachtoffers, meldden Japanse media. Daarna bezocht het keizerlijk paar het Iwoto Islander Peace Cemetery Park. Dit werd gebouwd voor de eilandbewoners die omkwamen nadat ze waren ingelijfd als burgerarbeiders voor het nu verdwenen keizerlijke Japanse leger. De keizer en keizerin spraken ook met nabestaanden van de oorlogsslachtoffers en voormalige eilandbewoners.

Het was het eerste bezoek van een Japans keizerspaar aan Iwo Jima sinds keizer-emeritus Akihito en keizerin-emerita Michiko het eiland in 1994 bezochten. In juni gaan Naruhito en Masako, in het kader van het einde van de oorlog tachtig jaar geleden, ook naar Hiroshima. Deze stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog met een atoombom gebombardeerd door de Verenigde Staten. In september gaan de keizer en keizerin naar Nagasaki, dat ook werd verwoest door een Amerikaanse atoombom.