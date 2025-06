Japans keizerspaar herdenkt slachtoffers atoombom in Hiroshima

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben donderdag een bezoek gebracht aan Hiroshima. Ze waren daar om de slachtoffers te herdenken van de atoombom die in 1945 de stad trof.

Naruhito en Masako gingen onder meer langs bij het vredespark in de Japanse stad. Daar legden zij bloemen voor de mensen die door de atoombom om het leven kwamen. Ook gingen zij naar het Hiroshima Peace Memorial Museum. Volgens Japanse media horen zij later verhalen van overlevenden van de atoombom.

Het keizerspaar gaat later dit jaar ook naar Nagasaki, de andere stad die in de Tweede Wereldoorlog met een atoombom werd gebombardeerd. Ook dat bezoek vindt plaats in het kader van het einde van de oorlog tachtig jaar geleden.