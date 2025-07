Japans keizerspaar vertrokken naar Mongolië voor staatsbezoek

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn zondag vertrokken naar Mongolië voor een staatsbezoek. Het keizerspaar werd voor het vertrek vanaf het vliegveld Haneda uitgezwaaid door kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko.

Het bezoek aan Mongolië duurt acht dagen. Het is volgens Japanse media de eerste keer dat een keizer een staatsbezoek brengt aan het land. Naruhito is in 2007, toen hij nog kroonprins was, wel in Mongolië geweest.

Naruhito blikte woensdag op een persconferentie vooruit op het staatsbezoek. “Ik hoop dat dit bezoek bijdraagt als een gelegenheid om uitwisselingen te stimuleren, met name onder de jongere generatie”, zei de keizer onder meer.

Het keizerspaar wordt dinsdag in de hoofdstad Ulaanbaatar welkom geheten door president Ukhnaa Khurelsukh. Die dag zal er ook een banket plaatsvinden. Op vrijdag is het paar aanwezig bij de openingsceremonie van Naadam, het grootste jaarlijkse festival van Mongolië.