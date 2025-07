Japans keizerspaar welkom geheten in Mongolië

De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako zijn dinsdag officieel welkom geheten in Mongolië. In de hoofdstad Ulaanbaatar werden ze opgewacht door premier Ukhnaa Khurelsukh en zijn vrouw.

Beelden laten zien dat voor het Japanse keizerspaar de rode loper is uitgerold en dat er tientallen belangstellenden achter de hekken staan om een glimp van het bezoek op te vangen. Na het officiële welkom inspecteerden Naruhito en Khurelsukh de wacht.

Het is de eerste keer dat een Japanse keizer een staatsbezoek brengt aan Mongolië. Het bezoek duurt in totaal acht dagen. Later dinsdag legt het keizerspaar een krans bij een oorlogsmonument en woont het een staatsbanket bij.

Naruhito heeft maandag al een vol programma in Mongolië afgewerkt. Hij bezocht onder meer een groot waterreservoir en een museum.