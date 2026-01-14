Japanse keizer dicht over vrede

De Japanse keizer Naruhito heeft een vredeswens opgenomen in zijn gedicht ter ere van de jaarlijkse poëziebijeenkomst op het keizerlijk paleis. Hij raakte geïnspireerd door het zien van de planeet Venus, valt te lezen in zijn zelfgeschreven waka.

“De morgenster aanschouwend / stralend hoog aan de hemel / bid ik oprecht voor / vrede in het nieuwe jaar”, dichtte de keizer. Ook andere leden van de familie deden weer mee aan de poëzievoordrachten. Keizerin Masako schreef een gedicht over de Tokyo Deaflympics waarvoor ze gebarentaal leerde om de atleten te begroeten. Prinses Aiko, de dochter van het keizerlijk paar, haalde inspiratie uit haar eerste officiële buitenlandse reis naar Laos in november vorig jaar.

Het thema van de gedichten dit jaar was het Japanse woord “mei”, wat “helder” of “licht” betekent. De gedichten en werken van andere leden van de keizerlijke familie, evenals tien andere stukken gekozen uit de ongeveer 14.600 inzendingen van het publiek, werden woensdag in traditionele stijl voorgedragen.

Waka-poëzie werd ontwikkeld door de hofadel in het oude Japan. De jaarlijkse ceremonie is al eeuwenoud.