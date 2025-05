Japanse keizer-emeritus Akihito moet hartonderzoek ondergaan

De Japanse keizer-emeritus Akihito is opgenomen in een ziekenhuis in Tokio voor medisch onderzoek. Dat gebeurde nadat bij een eerder onderzoek was vastgesteld dat er een kans op myocardiale ischemie was, melden Japanse media. Dat is een aandoening waarbij onvoldoende bloed stroomt naar sommige delen van het hart.

De 91-jarige Akihito moet in het ziekenhuis een aantal tests ondergaan. Volgens persbureau Kyodo werd de voormalige keizer in 2012 voor het laatst in het ziekenhuis opgenomen. Toen werd een bypassoperatie bij hem uitgevoerd.

Akihito had in 2022 ook gezondheidsproblemen. Hij kreeg destijds medicijnen voorgeschreven en moest oppassen met inspanning. Hij trad in 2019 af als keizer en werd opgevolgd door zijn zoon Naruhito.