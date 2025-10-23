Japanse keizer herdenkt slachtoffers aardbeving en WOII

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako waren donderdag met hun dochter prinses Aiko bij een herdenking van de Kanto-aardbeving in 1923. Ook werd stilgestaan bij de luchtaanvallen op Tokio in de Tweede Wereldoorlog.

De keizerlijke familie ging voor de herdenking naar de Metropolitan Memorial Hall in het Yokoamicho Park in Tokio. Hier worden de meer dan 100.000 slachtoffers herdacht die omkwamen tijdens de Kanto-aardbeving, een van de zwaarste aardbevingen in de Japanse geschiedenis. Het monument dient ook als gedenkplek voor de duizenden doden die vielen tijdens de Amerikaanse bombardementen op Tokio in 1945.

Het keizerlijk paar en hun dochter legden bloemen bij het monument en maakten een diepe buiging. De ceremonie sloot de reeks herdenkingen af van het einde van de Tweede Wereldoorlog, tachtig jaar geleden.