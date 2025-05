Japanse keizer: het is onze taak om bossen te blijven koesteren

De Japanse keizer Naruhito heeft zondag het belang benadrukt van het beschermen en verantwoord gebruiken van de bossen in zijn land. Hij deed dat bij een bezoek aan een nationaal boomplantfestival in de prefectuur Saitama. The Japan News meldt dat de keizer in zijn toespraak zei dat de rol van bossen steeds belangrijker is naarmate de gevolgen van klimaatverandering duidelijker worden.

“Naast het leveren van bosbouwproducten zoals hout, beschermen bossen waterbronnen, bieden ze leefgebieden voor veel levende wezens en beschermen ze de biodiversiteit,” zei keizer Naruhito. “Ze helpen ook bij het behoud van het land en het tegengaan van de opwarming van de aarde, wat een breed scala aan voordelen oplevert.”

Hij voegde toe dat het beschermen van bossen in het belang is van de toekomst. “Ik geloof dat het onze taak is om onze bossen te blijven koesteren, het duurzaam gebruik van hout te bevorderen en gezonde bossen te cultiveren, zodat we deze bossen kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

De keizer plantte na zijn toespraak een aantal jonge boompjes. Met de hand zaaide hij ook wat zaden, aldus The Japan News.