Japanse keizer na 18 jaar weer bij opening Mongools festival

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben vrijdag in Mongolië de openingsceremonie bijgewoond van het festival Naadam. Naruhito was achttien jaar geleden al eens bij de opening van het evenement aanwezig, toen hij nog kroonprins was.

Het keizerspaar keek onder meer naar een parade en een dansvoorstelling. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar een demonstratie van boogschutters.

Het traditionele festival Naadam staat op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de VN-organisatie UNESCO. Het festival duurt van 11 tot en met 13 juli en richt zich op de traditionele spelen van paardenrennen, worstelen en boogschieten. Volgens de Japanse omroep NHK wonen Naruhito en Masako zaterdag de paardenraces bij.

Het Japanse keizerspaar is bezig aan een staatsbezoek aan Mongolië.