Japanse keizer Naruhito aanwezig bij uitvaart Elizabeth

Keizer Naruhito van Japan zal naar verwachting de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth bijwonen, aldus de Japanse publieke omroep NHK. Het zou zijn eerste overzeese reis zijn sinds hij in 2019 de troon besteeg na de troonsafstand van zijn vader.

Het dagblad Mainichi Shimbun schrijft dat aanwezigheid van de keizer ongebruikelijk is, aangezien de keizer doorgaans geen begrafenissen bijwoont, zowel in Japan als in het buitenland. Andere leden van de koninklijke familie doen dat overigens wel. Keizerin Masako zal ook aanwezig zijn als haar toestand dat toelaat.

Naruhito had al gepland om Groot-Brittannië te bezoeken als zijn eerste overzeese reisbestemming een jaar na zijn aantreden, maar het bezoek werd uitgesteld als gevolg van de coronapandemie.

Nauwe banden

Lokale media noemden de nauwe banden tussen het Japanse en Britse koningshuis als reden voor Naruhito’s mogelijke aanwezigheid. Naruhito’s vader Akihito woonde in 1953 de kroning van de koningin bij als kroonprins en vertegenwoordiger van toenmalig keizer Hirohito. In 1975 bracht de vorstin het eerste bezoek van een Britse monarch aan Japan en ontmoette Hirohito.

In een verklaring die na de dood van Elizabeth werd vrijgegeven, prees Naruhito haar “vele prestaties en bijdragen” en zei hij “diep bedroefd” te zijn. De 62-jarige keizer, die aan de universiteit van Oxford studeerde, bedankte de vorstin voor “de vele attenties die zij mij heeft gegeven tijdens mijn studies en bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk”.

Volgens Japanse media overweegt ook premier Fumio Kishida de begrafenis bij te wonen.