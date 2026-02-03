Japanse keizer Naruhito ontvangt president van Nepal

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan hebben dinsdag de Nepalese president Ramchandra Paudel en zijn vrouw ontvangen in het keizerlijk paleis in Tokio. Het Japanse hof heeft op Instagram foto’s gedeeld van de ontmoeting.

Op de beelden is te zien hoe de president en zijn vrouw bij het paleis aankomen en het keizerlijk paar de hand schudden. Vervolgens ging het gezelschap, bijgestaan door twee tolken, met elkaar in gesprek.

President Paudel is deze week in Japan voor een officieel bezoek. Tijdens het bezoek wordt het zeventigjarige bestaan van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen onderstreept.