Japanse keizer ontvangt president Tsjechië in keizerlijk paleis

De Japanse keizer heeft de Tsjechische president Petr Pavel ontvangen voor een korte ontmoeting in het keizerlijk paleis in Tokio. Volgens het Tsjechische Radio Prague International duurde het bezoek ongeveer dertig minuten.

Het Japanse hof heeft vrijdag foto’s gedeeld van de ontmoeting. Daarop is te zien hoe de keizer de president bij de voordeur ontvangt en hoe zij tegenover elkaar zitten te praten voor een wit kamerscherm. Op de laatste foto zwaait keizer Naruhito naar Pavel terwijl hij achterin de auto zit.

Details over waar de staatshoofden met elkaar over hebben gesproken zijn niet bekendgemaakt. President Pavel is in Japan voor onder meer een bezoek aan de Expo 2025 in Osaka. Daar vierde Pavel eerder deze week de Tsjechische nationale feestdag.