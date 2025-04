Japanse keizer past opzet tuinfeest aan

De Japanse keizer en zijn familie hebben dinsdag honderden gasten verwelkomd op het tweejaarlijkse tuinfeest op het landgoed Akasaka in Tokio. Voor het eerst in zestig jaar werd de opzet aangepast: leden van de keizerlijke familie verdeelden zich meer onder de gasten in plaats van een vaste route te lopen, melden Japanse media.

Sinds 1963, toen de keizerlijke Akasaka-tuinen de locatie voor het feest werden, liepen de leden van de keizerlijke familie altijd achter de keizer en keizerin aan en wisselden ze woorden met gasten die langs de route stonden. Dit leidde echter soms tot een grote opstopping, met zelfs onwelwordingen tot gevolg.

Dit keer liepen keizer Naruhito en keizerin Masako hun gebruikelijke route terwijl kroonprins Akishino, zijn vrouw prinses Kiko en de prinsessen Aiko en Kako halverwege een andere weg insloegen.

Onder de ongeveer 1400 gasten waren onder anderen mangatekenaar Tetsuya Chiba en profgolfer Isao Aoki.