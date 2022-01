Japanse keizer spreekt volk weer toe met videoboodschap

De Japanse keizer Naruhito heeft voor het tweede jaar op rij zijn nieuwjaarsboodschap uitgesproken in een video. De 61-jarige keizer keek daarin terug op weer een jaar dat in het teken stond van de coronacrisis.

Naruhito, die net als vorig jaar geflankeerd werd door zijn vrouw keizerin Masako, zei onder meer dat hij niet kan wachten om het volk weer persoonlijk te zien en riep mensen op hun “pijn met elkaar te delen en elkaar te steunen”. Ook prees de keizer de vaccinatiegraad in Japan en vreesde hij tegelijkertijd de opkomst van de omikronvariant. “Uit de grond van mijn hart bid ik dat we deze moeilijke tijden overwinnen”, aldus Naruhito.

De keizer had in zijn toespraak ook aandacht voor de aardbeving en tsunami die Japan in maart 2011 trof. Na tien jaar is het verdriet nog altijd voelbaar, maar er zijn volgens Naruhito belangrijke stappen gemaakt richting herstel.

De videoboodschap kwam in de plaats van de gebruikelijk korte nieuwjaarstoespraak die de keizer op 2 januari houdt wanneer hij met zijn familie op het paleisbalkon verschijnt om nieuwjaarswensen in ontvangst te nemen van het publiek. Dat evenement gaat ook dit jaar niet door.