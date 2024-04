Japanse keizer volgt koning Willem-Alexander op Instagram

Het Japanse keizerlijk hof, dat kortgeleden zijn intrede maakte op Instagram, heeft voor het eerst op de volgknop gedrukt. Opvallend genoeg staat het Nederlandse koningshuis als eerste en enige in het nu nog verder lege volglijstje.

Keizer Naruhito en zijn familie zijn sinds 1 april te vinden via sociale media. Het account op Instagram heeft inmiddels al meer dan 884.000 volgers, waaronder het Nederlandse hof.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima onderhouden een goede band met het Japanse keizerspaar. In 2006 waren Naruhito en zijn vrouw Masako twee weken in Nederland met hun dochter prinses Aiko. Masako, die destijds kampte met mentale problemen, kon in Nederland even ontsnappen aan de druk van het Japanse hof.

In 2013 bezochten ze Nederland opnieuw, ditmaal voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Voor Masako was dit haar eerste officiële buitenlandse reis in elf jaar tijd.