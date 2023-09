Japanse kroonprins bezoekt Japanse school in Vietnam

De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko hebben vrijdag een bezoek gebracht aan een Japanse school in Vietnam. Op de Japanese School of Hanoi worden lessen Japans gegeven die bijna hetzelfde zijn als die op Japanse basisscholen en middelbare scholen.

Bij aankomst werd het paar verwelkomd door een grote groep kinderen met Japanse en Vietnamese vlaggetjes. Ook is op beelden te zien hoe de kroonprins plaatsneemt naast een van de kinderen en meeluistert met een les. Tijdens het bezoek aan Vietnam ontmoette de kroonprins meerdere mensen met een link met Japan. Zo sprak hij eerder bijvoorbeeld in Hanoi met kinderen van Japanse veteranen die na de Tweede Wereldoorlog in Vietnam bleven.

Tijdens het bezoek aan Vietnam staat de viering van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Vietnam centraal. Donderdag woonden Akishino en Kiko een ceremonie bij ter gelegenheid van die mijlpaal. “Ik hoop dat dit bezoek zal bijdragen aan wederzijds begrip en de vriendschappelijke band tussen de mensen van onze twee landen”, zei de kroonprins tijdens het evenement in Hanoi.