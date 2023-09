Japanse kroonprins in Vietnam voor officieel bezoek

De Japanse kroonprins Fumihito en zijn vrouw prinses Kiko zijn woensdag in Vietnam aangekomen. Het kroonprinselijk paar is in het land voor een officieel bezoek, dat in het teken staat van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Vietnam.

Het koppel is donderdag aanwezig bij een evenement om de mijlpaal te vieren. Volgens het Japanse Kyodo News zal het koppel tijdens het zesdaagse bezoek ook onder meer families van voormalige Japanse soldaten ontmoeten die na de Tweede Wereldoorlog streden voor de onafhankelijkheid van Vietnam. Volgens de planning zullen de kroonprins en zijn vrouw vrijdag Vietnamese mensen die in Japan hebben gestudeerd ontmoeten.

Het is het eerste officiële bezoek van Fumihito en Kiko aan Vietnam sinds 1999. Het kroonprinselijk paar is nog tot en met maandag in het land.