Japanse kroonprins legt krans bij mausoleum Ho Chi Minh

De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko zijn donderdag aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Het paar legde op de tweede dag van hun bezoek aan Vietnam onder meer een krans bij het mausoleum van de vroegere president Ho Chi Minh.

Na de kranslegging kreeg het paar onder meer een rondleiding langs de Van Mieu-tempel, waarna de tocht vervolgde naar het presidentieel paleis in Hanoi. Daar vond een welkomstceremonie plaats, georganiseerd door vicepresident Vo Thi Anh Xuan. Bij aankomst stond er een groep kinderen klaar met zowel Japanse als Vietnamese vlaggetjes. Na het welkom nam het gezelschap een kijkje in de tuin van het paleis. Op beelden is te zien hoe de kroonprins daar vissen voert in de vijver en een foto van het uitzicht nam met zijn telefoon.

Het Japans kroonprinselijk paar is momenteel voor een zesdaagse reis in Vietnam. De reis staat in het teken van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Vietnam.