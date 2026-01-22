Japanse media: keizerspaar dit jaar naar Nederland en België

De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako komen naar verwachting in juni naar Nederland. Dat schrijven Japanse media op basis van overheidsbronnen. Het keizerspaar brengt naar verwachting ook een officieel bezoek aan België.

Koning Willem-Alexander was vorig jaar nog in Japan. Hij bezocht het land in het kader van de World Expo 2025 in Osaka. Tijdens zijn bezoek ontmoette hij ook de Japanse keizer.

De reis zou de vierde buitenlandse officiële reis van het keizerspaar zijn sinds Naruhito in 2019 keizer werd. Eerdere reizen gingen naar Indonesië, het Verenigd Koninkrijk en Mongolië.