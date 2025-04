Japanse prins Hisahito begint studie aan universiteit

Prins Hisahito van Japan begint met een studie aan de Universiteit van Tsukuba, ten noordoosten van Tokio. De 18-jarige neef van keizer Naruhito is het eerste na de Tweede Wereldoorlog geboren lid van de Japanse keizerlijke familie dat naar een nationale universiteit gaat.

Hisahito is ingeschreven bij de faculteit Levenswetenschappen en Milieukunde. De colleges beginnen op 14 april. Zaterdag woonde hij de openingsceremonie van de universiteit bij, meldt NHK Worldwide, de internationale tak van de Japanse publieke omroep NHK.

Voorafgaand aan de ceremonie sprak de prins met de pers. Hij zei onder meer dankbaar te zijn voor de kans om vakken te kunnen volgen waarin hij geïnteresseerd is. Ook gaf hij aan te willen genieten van buitenactiviteiten. De prins zei onder de indruk te zijn van de ruimte en groene omgeving van de campus en van plan te zijn op de fiets naar de colleges te gaan. Hisahito gaat niet op de campus wonen, maar in een gehuurd appartement in de buurt van de campus.

Prins Hisahito is de zoon van kroonprins Fumihito en kroonprinses Kiko en na zijn vader de tweede in de lijn van troonopvolging. Fumihito is de jongere broer van keizer Naruhito.