Japanse prins Hisahito heeft diploma binnen

De Japanse prins Hisahito heeft de middelbare school afgerond. De 18-jarige toekomstige troonopvolger kreeg dinsdag zijn diploma.

Hisahito heeft het enorm naar zijn zin gehad op school, vertelde hij aan Japanse media. “Ik heb onvergetelijke herinneringen opgedaan en vrienden gemaakt”, zei de prins, die ook zijn leraren en klasgenoten bedankte.

De prins, tweede in lijn van troonopvolging na zijn vader kroonprins Akishino, gaat vanaf april biologie studeren aan de Universiteit van Tsukuba in Tokio.

Hisahito hield eerder deze maand zijn eerste persconferentie nadat hij 18 was geworden en daarmee volwassen lid van de keizerlijke familie. De prins is de enige erfgenaam van zijn generatie in de Japanse keizerlijke familie. Omdat alleen mannen op de troon mogen zitten, wordt de 23-jarige prinses Aiko, het enige kind van keizer Naruhito, overgeslagen. Akishino is de jongere broer van de keizer.