Japanse prinses Aiko verkent hoofdstad van Laos

De Japanse prinses Aiko heeft dinsdag in Laos enkele bezienswaardigheden bezocht in de hoofdstad Vientiane. De dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako, die momenteel haar eerste officiële buitenlandse reis maakt, ging onder meer naar de gouden stoepa Pha That Luang en de triomfboog Patuxai.

Pha That Luang is de belangrijkste boeddhistische tempel in Vientiane. Volgens Japanse media bracht de 23-jarige Aiko bloemen en kaarsen mee en sprak ze met een gids over een festival dat deze maand in de tempel plaatsvindt.

De prinses, gekleed in traditionele Laotiaanse kleding, had daarvoor de 55 meter hoge Patuxai beklommen, waar ze uitkeek over de stad.

Aiko is nog tot en met zaterdag in Laos. Ze is het enige kind van het Japanse keizerspaar.