Japanse prinses Kako in november naar Peru

De Japanse prinses Kako brengt in november een bezoek aan Peru. Het nichtje van de Japanse keizer Naruhito reist naar het Zuid-Amerikaanse land in het kader van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Peru, meldde de Japanse overheid vrijdag. In 1873 tekenden de twee landen een handelsverdrag.

De jongste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko vertrekt op 1 november voor een tiendaagse reis naar Peru. Het is haar tweede officiële overzeese bezoek sinds zij in 2019 Oostenrijk en Hongarije bezocht. De ouders van de 28-jarige Kako bezochten Peru al eens in 2014. Haar zus, de voormalige prinses Mako, was er in 2019.

In Peru zal Kako onder meer president Dina Boluarte in de hoofdstad Lima ontmoeten. Ook ontmoet zij mensen van Japanse afkomst en bezoekt zij een school voor kinderen met gehoorproblemen. Verder staat een tripje naar Machu Picchu op het programma van de prinses.