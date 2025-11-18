Japanse prinses Kako ziek, zegt afspraken af

De Japanse prinses Kako heeft haar verplichtingen voor deze week afgezegd. De dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko is ziek, meldt het Japanse hof.

Volgens Japanse media kreeg de 30-jarige prinses zondag last van keelpijn. Dinsdag kreeg ze koorts en werd ze positief getest op covid. Ze staakt haar officiële verplichtingen tot vrijdag en zal thuisblijven.

Het Japanse hof meldde verder dat de ouders van de prinses geen symptomen vertonen. Dat geldt ook voor haar jongere broer Hisahito.