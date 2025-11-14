Jarige Charles getrakteerd op taart tijdens bezoek aan Wales

Koning Charles heeft vrijdag zijn 77e verjaardag gevierd met een feestje in een 200 jaar oud kasteel in Merthyr Tydfil in Wales. Samen met koningin Camilla woonde hij een receptie bij ter gelegenheid van het jubilerende kasteel.

De genodigden gingen echter niet voorbij aan de verjaardag van de vorst, melden Britse media. Charles kreeg een taart in de vorm van het Cyfarthfa Castle voorgeschoteld, waar de koning als eerste met een groot mes een puntje uit mocht snijden. Ook zongen de gasten Happy Birthday voor hem, waarbij ze “uwe majesteit” zongen in plaats van zijn naam te gebruiken.

Buiten de muren van het kasteel wachtten talloze royaltyfans in de regen en wind om een glimp op te vangen van het koningspaar.