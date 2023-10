Jarige Christian: ik ben niet perfect, maar zal wel alles geven

De Deense prins Christian heeft zondag op het gala ter ere van zijn 18e verjaardag een toespraak gehouden voor zijn aanwezige gasten. Naast veel van zijn Deense leeftijdsgenoten zaten onder anderen ook prinses Amalia, prinses Elisabeth van België en prinses Alexandra van Noorwegen in de zaal in paleis Christiansborg in Kopenhagen om de verjaardag van Christian mee te vieren.

In zijn speech bedankte Christian zijn ouders kroonprins Frederik en kroonprinses Mary voor hun steun, en bedankte hij zijn oma koningin Margrethe voor haar “vriendelijke woorden en het mooie feest” dat ze had georganiseerd. De 18-jarige bedankte verder zijn vele aanwezige leeftijdsgenoten die naar het feest waren gekomen. “Het voelt echt goed om omringd te zijn door zoveel leeftijdsgenoten”, zei hij.

Christian ging in zijn toespraak ook in op de “hoge verwachtingen” die aan hem en zijn generatiegenoten worden gesteld. “Te veel mensen hebben het gevoel dat ze het leven niet kunnen leiden zoals zij dat willen. Maar in werkelijkheid kunnen we alleen zijn wie we zijn. Je bent misschien niet de grappigste of de slimste van de klas, maar dan ben je wel iets anders. We hoeven niet de beste te zijn om een ​​plek te verdienen.”

Ook keek de oudste zoon van Frederik en Mary uit naar de toekomst en alles wat hem nog gaat brengen. “Ik kan geen perfectie leveren, want wat is perfectie toch, maar ik kan wel toewijding beloven. Ik zal alles geven wat ik heb en alles leren wat ik kan. Ik moet mijn weg vinden, ook al leidt deze naar een bekende plek. Ik heb wortels op veel plaatsen in de wereld en ik houd van reizen. Maar thuis zal er altijd zijn. Omdat ik van mijn land houd.”