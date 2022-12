Jarige keizerin Masako dankt echtgenoot

De Japanse keizerin Masako heeft haar 59e verjaardag aangegrepen om terug te kijken op haar jaren aan het hof. Ze is nu precies de helft van haar leven lid van de keizerlijke familie.

“Ik heb veel momenten van vreugde meegemaakt, maar ook tijden van verdriet”, zei Masako vrijdag volgens de Japan Times. “Ik wil mijn oprechte dankbaarheid betuigen aan de keizer en vele anderen die me bij elke stap hebben gesteund en over me hebben gewaakt.”

Masako trouwde in juni 1993 met de toenmalige kroonprins Naruhito. In 2019 werd ze keizerin toen haar echtgenoot de Japanse troon besteeg.