Jarige koningin Sonja (88) brengt werkbezoek aan Stavanger

Koningin Sonja van Noorwegen viert vrijdag dat zij 88 jaar is geworden, maar moet ook aan het werk. Samen met koning Harald en kroonprins Haakon en zijn gezin is ze in Stavanger om te vieren dat het tweehonderd jaar geleden is dat de eerste Noren vanuit deze kustplaats naar Amerika emigreerden.

“Daarnaast vieren we de verjaardag van de koningin in besloten kring”, deelde het Noorse koninklijk huis met de Noorse krant VG.

Het koningspaar arriveert aan het eind van de ochtend met het koninklijke schip Norge in Stavanger, waar zij overstappen op een sloep om de wal te bereiken. In Stavanger wonen zij met Haakon, kroonprinses Mette-Marit, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus een voorstelling in de kathedraal bij.

Op het plein in de stad ontmoeten ze later de burgemeester en staat er “een verjaardagslied voor koningin Sonja” op het programma. Ook wordt er gesproken met de schipper van de Restauration, een replica van het schip waarmee in 1825 de eerste Noren naar de VS vertrokken.

De Noren verhuisden naar Amerika voor een betere toekomst en later ook godsdienstvrijheid. Door hun vertrek te herdenken, wordt onder meer hun moed gevierd en stilgestaan bij de impact van hun migratie op de ontwikkeling van de Verenigde Staten.