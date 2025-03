Jarige prinses Eugenie (35) picknickt met zoontjes

Prinses Eugenie heeft haar 35e verjaardag zondag in ieder geval gevierd met haar twee zoontjes August (4) en Ernest (1). Op Instagram deelde de jarige Britse prinses een foto waarop ze met de jongens aan een klein picknicktafeltje zit.

“Verjaardagsmaatjes”, schrijft de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson bij de foto. Op de foto zitten de jongens met hun rug naar de camera terwijl ze iets eten dat op de tafel staat. De prinses kijkt wel in de camera.

Eugenie trouwde in oktober 2018 met Jack Brooksbank. De twee hadden elkaar in 2010 ontmoet tijdens een skivakantie in Zwitserland.