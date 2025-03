Jarige vrijwilligers NLdoet gefeliciteerd door prinses Beatrix

Prinses Beatrix heeft zaterdag tijdens haar werkzaamheden voor vrijwilligersactie NLdoet in Utrecht drie vrijwilligers gefeliciteerd met hun verjaardag. Dertigers Gwen, Gwen en Johan wilden hun verjaardagen eens op een andere manier vieren en besloten om met hun gasten vrijwilligerswerk te gaan doen in de Utrechtse speeltuin. Dat de prinses hen daarbij zou komen helpen, was een verrassing.

“Heel bijzonder, en dat op onze verjaardagen”, zei een van de jarigen tegen het ANP over de aanwezigheid van de oud-koningin. “Ik vind het ook fantastisch dat er vanuit het koningshuis op deze manier aandacht is voor vrijwilligerswerk.”

De 87-jarige prinses ontmoette de drie halverwege haar ochtend in de speeltuin. “Wat een leuke manier om je verjaardag te vieren”, zei de prinses. Nadat ze de drie had gefeliciteerd, wenste ze hen nog een fijne dag. De prinses zelf hielp zaterdagochtend met onder meer het planten van bloemen, het schilderen van een bankje en het klaarmaken van puzzels voor de speel-o-theek bij de speeltuin.