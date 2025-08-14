Jason Kelce wist niet waar hij bier moest laten bij prins William

Toen Jason Kelce, de zwager van zangeres Taylor Swift, de Britse prins William ontmoette, zat hij met een lastig dilemma. De oud-Americanfootballspeler en broer van Swifts vriend Travis Kelce wist niet wat hij moest doen met het biertje dat hij in zijn handen had, vertelt hij in de podcast New Heights waarin de zangeres te gast was.

Jason ontmoette prins William rond het optreden van Swift in Wembley Stadium in Londen. In de podcast vertelt de zangeres wat ze dacht dat er door het hoofd van haar zwager moest gaan, toen hij hoorde dat hij de Britse troonopvolger zou ontmoeten. “Ik zag hem denken met zijn biertje in zijn hand: ‘Maar ik wil ‘m meenemen. Maar ik weet dat ik dat eigenlijk niet moet doen.’ Ik zag dit gebeuren en het was het beste wat ik ooit heb gezien”, lacht Swift.

Volgens Jason ging het precies zoals zijn schoonzus schetste. “Is het respectloos als ik een biertje vasthoud, terwijl ik de koninklijke familie ontmoet?”, vraagt hij zich hardop af. De zangeres gaat daarop nog even door met haar zwager plagen. “Hij dacht: ‘Als ik mijn bier niet vasthoud, wat moet ik dan met deze hand doen? Of ben ik juist authentiek als ik een biertje vasthoud? Normaal gesproken heb ik een biertje vast, zouden ze niet willen dat ik mezelf ben?’ Ik zag jou dat echt in je hoofd tegen jezelf zeggen. Het was fantastisch om te zien en dat zal ik nooit vergeten.”