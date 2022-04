Jeffrey Epstein zou prins Andrew ‘een idioot’ hebben genoemd

Jeffrey Epstein, de zedendelinquent die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis, zou zijn oude vriend prins Andrew achter zijn rug om een idioot hebben genoemd. Dat beweert schrijfster Tina Brown in haar nieuwe boek The Palace Papers, waarvan de krant The Telegraph maandag een voorpublicatie deelde.

Andrew trok veel met Epstein op en liet zich door de zakenman het gevoel geven dat hij belangrijk was, schrijft Brown. Dat kwam bijvoorbeeld door “de deals, de vrouwen, het vliegtuig en de glamourwereld van New York waar hij niet gezien werd als een volwassen man die nog steeds afhankelijk was van portemonnee van zijn moeder”.

“Epstein vertelde mensen privé dat Andrew een idioot was, maar voor hem wel een nuttige. Een ‘senior royal’ heeft – ook al rust er een smet op hem – in het buitenland altijd nog een sterke aantrekkingskracht’, aldus Brown.