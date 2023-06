Jeroen Snel houdt mond over decolleté Máxima na Eloise-ophef

Jeroen Snel heeft donderdag in RTL Boulevard wijselijk zijn mond gehouden over de kleding van koningin Máxima bij het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein. “Anders krijg ik het land over me heen”, grapte de royaltyverslaggever verwijzend naar de commotie die ontstond nadat hij vorige maand commentaar had gegeven op het feit dat gravin Eloise in badpak op televisie was verschenen.

Máxima droeg op de bruiloft van Hoessein een laag uitgesneden jurk. Presentatrice Bridget Maasland vroeg Snel na zijn opmerking nog waarom hij het niet over de kledij van de koningin wilde praten. “Ik vond dat ze er weer prachtig uitzag”, zei ze. “Maar bedoel je dat jij er niets over kan zeggen omdat ze zo’n laag decolleté heeft? Vond je het een grensgevalletje, nee toch?”

Volgens Snel is het in “dat soort landen” gebruikelijker dat “de dresscode vaak wat hoger gesloten” is. “Maar goed, wie ben ik?”

Snel had het optreden van Eloise vorige maand in het tv-programma Het Perfecte Plaatje, waarin ze een fotoshoot in badpak deed, “een grensgevalletje” genoemd. Hij doelde daarmee op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.