Jeroen Snel houdt weer van prins Harry door documentaire

Jeroen Snel is door de documentaire over Harry en Meghan weer van prins Harry gaan houden. Dat zegt de royaltydeskundige donderdagavond in RTL Boulevard. “Ik vond hem eerst een loser, een zeurpiet”, aldus Snel. De eerste drie afleveringen van de documentaire verschenen donderdagochtend bij Netflix.

Snel is van mening dat Harry zijn familie “in de steek liet” toen hij zijn koninklijke taken neerlegde. Met Meghan had Snel altijd “moeite”. Snel neemt Meghan kwalijk dat ze “dingen” overdrijft. “Pas aan het einde van de derde aflevering wint ze een beetje mijn hart, als blijkt dat haar vader geld heeft aangenomen van de paparazzi.”

In de serie praten de prins en zijn vrouw onder meer over hun relatie met elkaar en met de Britse roddelpers. “We hopen dat het anderen helpt en dat ze zich geïnspireerd voelen”, zegt het koppel. De laatste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan komen volgende week donderdag online. Snel houdt “een beetje” zijn hart vast voor de komende drie afleveringen. “Dan krijg je de ellende dat ze hun plek moeten vinden in het instituut. Ik ben benieuwd wat voor ‘sleaze and dirt’ er dan naar buiten komt.”

De reeks maakt deel uit van de deal die het koppel met Netflix heeft gesloten voor meerdere projecten. Eerder verscheen al een serie over de door Harry bedachte Invictus Games. Naar verluidt betaalde de streamingdienst de prins en zijn vrouw zo’n 150 miljoen dollar, omgerekend bijna 143 miljoen euro, voor de samenwerking.