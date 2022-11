Jeroen Snel keert terug als expert in nieuwe versie Blauw Bloed

Jeroen Snel wordt een van de gezichten van de nieuwe versie van Blauw Bloed. Dat laat de EO desgevraagd weten. Het NPO-royaltyprogramma keert in januari terug op primetime.

Het programma verdween eind 2021 uit de prominente programmering van de NPO. Maar na een jaar vooral online door te zijn gegaan, keert de show nu terug op zaterdagavond. Anne-Mar Zwart gaat Blauw Bloed nieuwe stijl presenteren. Jeroen Snel, die het programma zeventien jaar presenteerde, keert terug als een van de experts.

“We zullen meer gebruikmaken van experts die reportages en nieuws duiden”, laat een woordvoerder van de EO weten. Een exacte invulling van het nieuwe programma is nog niet bekend. “We zijn nog volop in ontwikkeling.”

De NPO en de EO overlegden in 2021 meer dan een half jaar over de toekomst van het royaltyprogramma. De NPO wilde Blauw Bloed schrappen, maar dit voornemen stuitte op veel kritiek. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

Uiteindelijk werd besloten dat de uitzendingen vooral online verder zouden gaan, maar dan zonder presentator. Dit besluit wordt nu teruggedraaid.