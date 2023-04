Jeroen Snel voor onbepaalde tijd niet te zien in Blauw Bloed

Royalty-expert Jeroen Snel zal voor onbepaalde tijd niet in het EO-programma Blauw Bloed te zien zijn. Het gezicht van het programma heeft “langdurig verlof opgenomen”, meldt de omroep vrijdag. “Hij heeft aangegeven dat hij even afstand wil nemen van de hectiek en de routine van de wekelijkse uitzending”, aldus een woordvoerder. “We hopen dat hij snel terugkeert.”

Blauw Bloed keerde in januari terug op primetime, nadat het eind 2021 uit de prominente programmering van de NPO verdween. Na een jaar van online-uitzendingen besloot de NPO toch dat het programma onmisbaar was voor de publieke omroep. Een petitie om het voortbestaan van het programma veilig te stellen werd in de kortste keren meer dan 10.000 keer getekend.

Jeroen Snel presenteerde het programma zeventien jaar lang. De presentatie is nu overgenomen door Anne-Mar Zwart. Snel bleef wel als vaste expert aan de desk verbonden aan de royaltyshow.