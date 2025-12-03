Jessie J negeerde instructie prinses Catherine niet te knuffelen

Jessie J trok zich vorige maand niets aan van het koninklijke protocol toen ze de Britse prinses Catherine een knuffel gaf bij de Royal Variety Performance in Londen. De zangeres vertelde in het tv-programma This Morning dat haar wel was gezegd dat niet te doen.

“Ik was verteld het niet te doen. Maar weet je wat? Ik zag gewoon een moeder die ook publiekelijk leed aan kanker en ik wilde haar een knuffel geven. Zo simpel was het”, zei de zangeres, die zelf een borstamputatie onderging als gevolg van borstkanker. “Ik was respectvol en we hadden een gesprek. Ik vroeg ‘kan ik je omhelzen’ en dat liet ze toe.” Jessie J vervolgde dat ze tegen de prinses had gezegd haar inspirerend te vinden.

De 37-jarige zangeres was te gast in het programma om te praten over haar onlangs verschenen album Don’t Tease Me With A Good Time. De Britse was eerder bekend van nummers als Bang Bang, Price Tag en Nobody’s Perfect.