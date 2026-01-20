Jetten bedankt koning voor ‘warme ontvangst’

Rob Jetten heeft dinsdag een “warme ontvangst” gekregen van koning Willem-Alexander. De D66-leider sprak de koning op Paleis Huis ten Bosch.

“Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer worden de fractievoorzitters uitgenodigd voor een gesprek met koning Willem-Alexander. Vandaag was de beurt aan mij”, deelde Jetten op Instagram over zijn ontmoeting met Willem-Alexander. “Dank voor de warme ontvangst en de gastvrijheid! Een moment om terug te blikken én vooruit te kijken na een intensieve tijd.”

Jetten was niet de enige politicus die dinsdag langs mocht komen op het paleis. Ook Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) waren uitgenodigd.