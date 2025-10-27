Jetten denkt dat mannen wel militaire training willen met Amalia

D66-leider Rob Jetten ziet de rol van prinses Amalia als reservist in opleiding als de beste reclame die Defensie zich kan wensen. Dat betekent dat je “met de kroonprinses in militaire training kan komen” als je ook voor een loopbaan bij de krijgsmacht kiest. “Ik gok dat een aantal kerels hier in de zaal hier wel zin in hebben”, zei Jetten bij het EenVandaag-verkiezingsdebat voor een zaal met 2000 studenten.

Debatleider Suzanne Bosman riep Jetten direct tot de orde. “Wat is dat nu voor seksistische opmerking?” De D66-leider probeerde zich te herpakken door te zeggen dat hij het “heel stoer” vindt dat prinses Amalia reservist wil worden. “Zij geeft hiermee een heel mooi voorbeeld aan andere jongeren, dat je kan kiezen voor een carrière bij Defensie.”

Jetten zei na afloop van het debat dat hij hoopt dat jongens door de keuze van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima “geïnspireerd” worden. Hij zei het “oprecht superstoer” te vinden dat ze bij Defensie is gaan werken. “Ik hoop dat veel jongeren haar voorbeeld volgen.”

Amalia is eind vorige maand begonnen met haar opleiding aan het Defensity College. Ze volgt daar de komende twee jaar een werkstudentprogramma waarin ze wordt opgeleid tot militair reservist. Ze combineert dit met een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.