Jeugdtekeningen prinses Beatrix geveild voor 11.000 euro

Jeugdtekeningen van prinses Beatrix zijn dinsdag bij Veilinghuis van Spengen in Hilversum afgehamerd voor circa 11.000 euro, inclusief veilingkosten. Dat heeft een woordvoerster van het veilinghuis aan het ANP laten weten.

Het gaat om vijf tekeningen die de prinses in 1946 heeft gemaakt, toen zij acht jaar oud was. “8510 euro was de hamerprijs”, aldus de woordvoerster. “Inclusief de veilingkosten komt dat uit op ongeveer 11.000 euro.” Er kon vanaf 2000 euro geboden worden op de tekeningen. “We hadden geschat dat ze ongeveer 5000 euro op zouden brengen, dus dit is een mooie eindprijs.”

Degene met het hoogste bod krijgt alle vijf tekeningen, die samen zijn ingelijst. Op de tekeningen zijn vogels, paddenstoelen en scènes uit sprookjes afgebeeld. Het gaat met name om sprookjes waarin prinsessen een rol spelen. De tekeningen zijn ingelijst samen met een Deense tekst die vertaalt naar ‘Tekeningen gemaakt door prinses Beatrix, Holland, 1946.’

De tekst is Deens omdat de tekeningen ooit in bezit zijn geweest van het Deense koningshuis. De tekeningen zijn weer terug in Nederland gekomen doordat een lid van het Deense koningshuis deze in de vorige eeuw heeft geschonken aan een Nederlandse relatie.