Jeugdtekeningen prinses Beatrix onder de hamer

Tekeningen die prinses Beatrix heeft gemaakt toen zij 8 jaar oud was gaan eind april onder de hamer bij Veilinghuis van Spengen in Hilversum. Het gaat om vijf tekeningen die de prinses in 1946 heeft gemaakt.

Op de tekeningen die worden geveild zijn vogels, paddenstoelen en scènes uit sprookjes afgebeeld. Het gaat met name om sprookjes waarin prinsessen een rol spelen. De tekeningen zijn ingelijst samen met een Deense tekst die vertaalt naar ‘Tekeningen gemaakt door prinses Beatrix, Holland, 1946.’

De tekst is Deens omdat de tekeningen ooit in bezit zijn geweest van het Deense koningshuis. De tekeningen zijn weer terug in Nederland gekomen doordat een lid van het Deense koningshuis deze in de vorige eeuw heeft geschonken aan een Nederlandse relatie.

De tekeningen worden van 21 tot en met 24 april tentoongesteld in het veilinghuis. Op dinsdag 26 april gaan ze onder de hamer. De tekeningen gaan niet voor minder dan 3000 euro weg.