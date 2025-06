Joachim denkt dat kinderen dankbaar zijn voor buitenlandse jaren

Prins Joachim van Denemarken denkt dat zijn kinderen Henrik (16) en Athena (13) hun vader uiteindelijk dankbaar zullen zijn dat ze straks jaren in het buitenland hebben gewoond. “Ze worden op een positieve manier uitgedaagd en profiteren daar enorm van”, zegt de jongere broer van koning Frederik in een interview met de Deense omroep DR.

De 56-jarige prins werkt sinds september 2023 in Washington als defensiediplomaat op de Deense ambassade. Daarvoor bekleedde hij vier jaar lang een soortgelijke functie in Parijs. “Als ik naar de lange termijn kijk, denk ik dat vier jaar in Parijs en drie tot vier jaar hier goed besteed zal zijn. Ik denk dat ze er ooit dankbaar voor zullen zijn.”

Joachim is in ieder geval blij dat zijn gezin hem naar de Verenigde Staten is gevolgd. “Dat ze hier bij me zijn, geeft me de rust en stabiliteit om 110 procent te kunnen geven aan mijn werk hier.”

Eerder deze maand vertelde Joachim al in een ander interview dat hij na zijn termijn in Washington waarschijnlijk terugkeert naar Denemarken. Hij en zijn gezin “verlangen terug naar huis”, zo zei hij.