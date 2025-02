Joachim en Marie ontmoeten Harry op Invictus Games

De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie hebben tijdens de Invictus Games in het Canadese Vancouver een ontmoeting gehad met de Britse prins Harry. De drie zagen elkaar op de tribune tijdens een wedstrijd zitvolleybal.

Op beelden is te zien dat er een geanimeerd gesprek plaatsvindt tussen Joachim en Harry, de bedenker van het sportevenement. Ook krijgt de hertog van Sussex een knuffel van Marie. Joachim, de broer van koning Frederik, en Marie namen in Vancouver ook deel aan een receptie voor Deense sporters, hun familieleden en officials.

Voor prins en prinses was de reis een stuk minder ver dan wanneer Frederik zou gaan. Het stel woont sinds 2023 in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., waar Joachim op de Deense ambassade werkt.

Denemarken doet al sinds de start van de Invictus Games in 2014 mee aan het evenement voor voormalige militairen die tijdens hun dienst fysieke of psychische verwondingen hebben opgelopen. Zondag is de laatste dag van het evenement.