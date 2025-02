Joachim praat met sporters en kijkt wedstrijden Invictus Games

De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie zijn vrijdag en zaterdag in Canada voor de Invictus Games. Het paar gaat de Deense deelnemers aan het sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde veteranen aanmoedigen. Ze gaan ook naar trainingen en praten met de Deense sporters.

Het evenement is dit jaar in de steden Vancouver en Whistler. In totaal doen 550 veteranen mee.

Joachim heeft zelf een militaire achtergrond. In 1987 begon hij zijn militaire opleiding. De prins startte in september 2019 nog een opleiding aan de hoogste militaire leiderschapsopleiding van Frankrijk, aan de École Militaire in Parijs. Sinds 2023 werkt hij voor de Deense ambassade in Washington.