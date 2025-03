Joachim toont liefde voor Deense natuur in nieuwe documentaire

Prins Joachim van Denemarken heeft een grote liefde voor de Deense natuur. Dat is te zien op nieuwe beelden uit de documentaire Hærvejen, die de broer van koning Frederik maakte met historicus Steffen Jacobsen.

In een clipje dat is gedeeld op het Instagramkanaal van het Deense hof lopen Joachim en Jacobsen door de natuur over de Hærvejen, een historische route door het Deense Jutland. “Wie zegt dat er geen indrukwekkende natuur is in Denemarken, is hier nog nooit geweest”, zegt de prins, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont.

De première van de documentaire is donderdag op het Deense filmfestival CPH:DOX in Kopenhagen. In juni wordt de film ook uitgezonden op televisie.