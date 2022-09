Joe Biden gaat naar uitvaart koningin Elizabeth

De Amerikaanse president Joe Biden zal afreizen naar Londen voor de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Het Witte Huis bevestigt dat aan NBC News. Het is nog niet bekend wanneer de koningin begraven wordt.

Biden stond donderdag al stil bij de nalatenschap van Elizabeth en herinnert haar als “meer dan een monarch”. Hij betuigde zijn medeleven aan de koninklijke familie. De Amerikaanse president ontmoette de koningin meerdere malen. Vorig jaar in Engeland, een paar maanden nadat Biden president was geworden, was de laatste keer.